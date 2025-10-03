закрыть
3 октября 2025, пятница, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина атаковала Сочи дронами во время визита Путина

  • 3.10.2025, 18:14
  • 1,322
Украина атаковала Сочи дронами во время визита Путина

Аэропорт города закрыли.

Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи, где незадолго до начала налета закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума президент Владимир Путин. Около 22:30 (время совпадает с минским) были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике, через полчаса сочинский мэр Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город, пишет The Moscow Times.

Местные жители сообщили Shot о выстрелах систем ПВО над Черным морем и взрывах на фоне ревущей сирены. Также об угрозе атак БПЛА на федеральной территории Сириус отчитался ее глава Дмитрий Плишкин. «Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Согласно сводкам Минобороны РФ, с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября силы ПВО и РЭБ ликвидировали 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще 4 цели — в Крыму. Опасность беспилотников в Сириусе и Сочи сняли примерно через 30-40 минут после начала налета дронов ВСУ. При этом ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика длились семь часов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — сообщили в Росавиации. Например, один из лайнеров из Москвы в Сочи посадили в Грозном. По оценке Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), к утру пятницы в аэропорту Сочи задерживались более 40 рейсов — 24 на вылет и около 20 — на прилет. Введенный план «Ковер» «привел к значительным задержкам рейсов», отметили в АТОР.

В четверг Путин выступил на пленарной сессии клуба Валдай в Сочи. Его речь, а также блок вопросов и ответов продлились почти четыре часа и завершились около 22:00.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина