Трамп обещает ХАМАС «настоящий ад» 3.10.2025, 18:28

Дональд Трамп

У террористов есть время до воскресенья.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен согласиться на предложенное мирное соглашение для сектора Газа до вечера воскресенья, 5 октября. Он пригрозил, что боевики столкнутся с новыми нападениями, если этого не сделают, сообщает AP.

«Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к вечеру воскресенья в 18:00 по вашингтонскому времени… Каждая страна подписала соглашение! Если это соглашение последнего шанса не будет достигнуто, против ХАМАСа начнется настоящий ад, которого никто ранее не видел. На Ближнем Востоке будет мир, так или иначе», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social в пятницу, 3 октября.

По предложению Трампа, Газа перейдет под контроль временного правительственного комитета, возглавляемого самим Трампом. К этому процессу также будет привлечен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Гражданское население не будет обязано эвакуироваться с территории, о чем Трамп уже заявлял ранее. ХАМАС будет обязан разоружиться и освободить всех оставшихся заложников. Выжившие боевики смогут покинуть территорию.

ХАМАС заявил уже ранее, что изучит предложение. Трамп сообщил журналистам, что у группировки будет «три-четыре дня» на ответ.

