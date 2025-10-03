«Прорывное» исследование 3.10.2025, 18:37

Белорусский Нацбанк установил, почему доллары светятся.

«Не каждое свечение является плесенью и не каждая плесень приводит к утрате платежеспособности банкнот». Это не буддистский коан и не мудрость царя Соломона. Это изречение зампреда Нацбанка Андрея Картуна. После прорывного научного исследования Академии наук белорусский Нацбанк понял, почему доллары светятся, и разрешил их принимать, пишет «Белорусы и рынок».

Вопрос о том, почему доллары светятся, был слишком серьезным, чтобы просто так взять и на него ответить. Поэтому белорусский Нацбанк просто так отвечать на него не стал. Сначала Нацбанк заказал специальное исследование у белорусской Академии наук.

Академия наук не подвела. Белорусские академики установили, что в ультрафиолетовом свете на долларах светятся невидимые глазу элементы. Что конкретно это за элементы, современная белорусская наука однозначно ответить не смогла. Однако именно эти элементы в последнее время все чаще становились основанием для того, чтобы банки отказывали гражданам в обмене валюты.

За граждан даже вступился лично Александр Лукашенко. Потребовал решить вопрос со всеми элементами не позже конца этого года.

Поэтому на этой неделе белорусский Нацбанк собрал банкиров на специальное совещание. Ну чтоб уже, наконец, разобраться, что конкретно там на этих долларах светится.

«Сегодня большое совещание с представителями всех банков… Приняли, на мой взгляд, очень серьезное решение, связанное с урегулированием вопросов приема или неприема той или иной банкноты», - сообщил Андрей Картун.

Суть серьезного решения как раз состоит в том, что купюры с невидимыми невооруженным глазом элементами банки должны принимать. Также решили отказаться от дискриминации американских долларов по цветовому признаку. Сделали большой шаг в сторону прогресса и цветовой толерантности.

«У нас нету ограничений. Белые доллары, синие. Мы принимаем все», - сказал Картун.

Заодно определили степень надорванности купюр, позволяющую банкам отказывать в их приеме. В общем, пока в мире финансовой стабильности нет, белорусский Нацбанк занимается действительно важными делами. Прорывными исследованиями в области невидимых глазу элементов на американских долларах. А с какой-нибудь инфляцией белорусы и сами справятся. Белорусскому Нацбанку на это отвлекаться некогда.

