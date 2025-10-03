закрыть
3 октября 2025, пятница, 19:00
Задержан самый непубличный миллиардер России

  • 3.10.2025, 18:49
  • 1,030
Задержан самый непубличный миллиардер России
Фото: Minval

Подозреваемый, который дал на него показания, скончался.

Утром 3 октября российского миллиардера Ибрагима Сулейманова, который, по данным «Коммерсанта», вместе со своим сыном Расулом является бенефициарами крупнейшего поставщика IT-решений для авиаотрасли — «Сирены-Трэвел», задержали в Москве, пишет The Moscow Times.

Его подозревают в убийстве «прошлых лет», сообщал источник ТАСС, не уточняя, каком именно. По данным Shot, миллиардеру помимо прочих заказных убийств вменяют организацию покушения на экс-главу Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства Георгия Таля, которое было совершено в 2004 году. Таль занимался банкротством столичных аэропортов и был расстрелян киллером в центре Москвы. Подозреваемым в исполнении убийства был Дарбишев, которого силовики задержали два дня назад.

После задержания Сулейманова скончался 55-летний Абакар Дарбишев — один из фигурантов расследования, который дал показания на Сулейманова. По словам собеседника, подозреваемый, которого задержали в подмосковном Одинцово с участием сил спецназа 1 октября, умер от «сердечного приступа». Когда именно наступила смерть, он не уточнил. По данным «ВЧК-ОГПУ», это произошло «сразу после показаний — в машине оперативников у здания УВД ЦАО». Согласно утечкам, на которые ссылается канал, ныне умерший еще в 1990-х был лидером так называемой «дагестанской» ОПГ.

