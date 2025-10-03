закрыть
3 октября 2025, пятница, 20:08
Неизвестные дроны впервые кружили над базой Бундесвера

1
  • 3.10.2025, 19:14
  • 1,068
Неизвестные дроны впервые кружили над базой Бундесвера

Аэропорт Мюнхена остановил работу.

Вечером 2 октября неизвестные беспилотники были замечены в Германии не только в Мюнхене, но и над авиабазой в городе Эрдинг, где расположен инновационный центр Бундесвера. Об этом пишет Bild.

Как отметило издание, в 19:30 неизвестные дроны фиксировались в Эрдинге, где испытываются беспилотники следующего поколения. Позже, в 20:30, БпЛА были замечены уже над аэропортом Мюнхена, до которого от Эрдинга всего 8 километров.

По словам свидетелей, размах крыльев дронов составлял от 60 сантиметров до одного метра.

Как известно, из-за фиксации неизвестных БПЛА аэропортом Мюнхена приостанавливал работу. 3000 пассажиров вынуждены спать на раскладушках. 17 рейсов так и не смогли вылететь, а 15 пришлось перенаправить.

Издание также напомнило, что инциденты с пролетом неизвестных дронов над военными объектами Германии уже были на прошлой неделе. В частности, в четверг, 25 сентября, около 21:00 два небольших беспилотника находились над военно-морской верфью в Киле, где строят подводные лодки для ВМС Германии и партнеров НАТО.

