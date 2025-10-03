Белорусам приготовиться? 1 3.10.2025, 19:30

Функции Нацбанка размываются.

Национальный банк теперь будет заниматься не только своими основными задачами, то есть удержанием инфляции и поддержанием финансовой стабильности, но и развитием экономики. Это следует новых функций, которыми Нацбанк наделил Александр Лукашенко. «Белсат» спросил у эксперта, что это означает и ждать ли белорусам проблем из-за нововведений.

Национальный банк получил новые полномочия указом Александра Лукашенко №345 от 30 сентября. Среди прочего Нацбанк получил такие же права, как и Совет министров, и теперь может сам издавать нормативные акты. Также заявляется, что Национальный банк «координирует деятельность госорганов, банков, финансовых организаций и других учреждений в пределах своих функций».

Эксперт центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина отмечает, что Нацбанк и раньше координировал и контролировал работу банковской системы и небанковских кредитно-финансовых организаций.

«Из нового здесь – это координирующая роль Национального банка в отношении деятельности государственных органов. То есть усиливаются его полномочия в рамках его функций. Можно сказать, что Национальный банк получает больше инструментов для донесения своей позиции другим государственным органам», – говорит она.

Из-за того, что Нацбанк теперь сам может издавать нормативные акты, его решения могут приниматься быстрее.

«И первое, и второе изменение в принципе означают, что Национальный банк получает больше полномочий – принимать акты и влиять на решения госорганов. С другой стороны, здесь можно говорить о размывании его функций. Недавно было объявлено о создании специальной группы в Нацбанке, которая будет осуществлять работу и мониторить ситуацию в экономике параллельно с госконтролем», – отмечает Анастасия Лузгина.

Эксперт считает, что таким образом направления работы Нацбанка значительно увеличиваются.

«Если раньше деятельность Нацбанка была сосредоточена на удержании инфляционного баланса и макроэкономической стабильности, то сейчас он больше концентрируется в целом на экономике: на экономическом росте, создаются эти рабочие группы, он уже может влиять на решения государственных органов. Есть риск, что изначальные цели и задачи, будут сосуществовать с другими целями», – продолжает она.

По мнению эксперта, это может приводить к тому, что главная цель работы отойдет на второй план.

Белорусам приготовиться?

Экс-глава Нацбанка Павел Каллаур сосредотачивался именно на основных целях работы регулятора. Когда же на его место пришел нынешний глава Нацбанка Роман Головченко, у которого нет образования, связанного с банковской сферой, были опасения, что политика Нацбанка вовсе скатится до методов Петра Прокоповича, которые привели к девальвации и бурному росту цен.

Анастасия Лузгина говорит, что сложно сравнивать Головченко и Прокоповича. По ее мнению, теперь уже все поняли, что жесткие меры, например, на валютном рынке, вводить не нужно, потому что это ведет только к усугублению кризисных проявлений. Поэтому чего-то вроде фиксированного курса в случае проблем, как при Прокоповиче, вряд ли стоит ожидать. При этом то, что делает Головченко, явно отличается от работы Павла Каллаура.

«При Каллауре основная задача, что и получилось, была та же стабилизация валютного рынка, переход к плавающему валютному курсу [когда его не устанавливает государство]. Были планы по изменению монетарной политики в сторону инфляционного таргетирования, то есть это удержание инфляции в низких заданных параметрах. За последние полгода [когда на должности главы Нацбанка уже был Головченко] мы видим изменение в правилах работы Национального банка в сторону распыления функций», – продолжает Лузгина.

В целом белорусский Нацбанк не единственный в мире, кто берет на себя несвойственные центральным банкам функции, но это все равно не классический случай.

«По-разному бывает, – отмечает Анастасия Лузгина. – Оптимальным считается, чтобы центральный банк страны все-таки работал обособленно от правительства. Потому что у правительства свои цели, а у Национального банка – свои».

Например, у правительства может быть целью рост зарплат и экономический рост, а у Национального банка – удержание инфляции в низких параметрах и обеспечение стабильности банковского сектора.

«Одно может идти вразрез с другим. Тогда выбирается, что первостепенно. Для примера мы можем посмотреть на Россию. Там Центральный банк в прошлом году принял очень жесткую позицию в отношении ставок. Они были очень сильно повышены, чтобы снизить инфляцию, несмотря на то, что это, безусловно, замедлило экономический рост», – говорит Анастасия Лузгина.

Если бы решение было принято по поддержанию роста экономики, то российскому Центробанку пришлось бы держать ставки низкими, но тогда проблемы с инфляцией продолжались бы.

Эксперт надеется, что в Беларуси хоть и будут ставится цели по экономическому росту, но и основные цели Нацбанка по инфляции и стабильности финансовой системы будут учитываться.

«Некоторые решения, например, стимулирование инвестиционной активности, появились именно в последние полгода и показывают направление новой политики центрального банка, которые включают в себя в том числе цели по стимулированию экономического роста», – заключает Анастасия Лузгина.

