3 октября 2025, пятница, 20:08
Украинские дроны атаковали Воронежскую область РФ

  • 3.10.2025, 19:37
  • 1,054
Поражены два объекта ПВО.

Силы специальных операций ВСУ поразили ударными дронами РЛС дальнего обнаружения П-14Ф «Лена» и трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» на территории страны-агрессора России.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ в пятницу, 3 октября.

РЛС П-14Ф «Лена» была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС РФ Бутурлиновка, что в Воронежской области.

ТРЛК «Сопка-2» была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. БпЛА поразили комплекс в селе Гармашовка Воронежской области.

В ССО подчеркнули, что обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским беспилотникам, «но не сложилось».

Командование ССО в комментарии «Украинской правде» уточнило, что дроны ударили по объектам ПВО врага в ночь на 1 октября.

В ночь на 30 сентября подразделения ССО поразили ударными дронами радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

