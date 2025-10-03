Украинские дроны атаковали Воронежскую область РФ
Поражены два объекта ПВО.
Силы специальных операций ВСУ поразили ударными дронами РЛС дальнего обнаружения П-14Ф «Лена» и трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» на территории страны-агрессора России.
Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ в пятницу, 3 октября.
РЛС П-14Ф «Лена» была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС РФ Бутурлиновка, что в Воронежской области.
ТРЛК «Сопка-2» была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. БпЛА поразили комплекс в селе Гармашовка Воронежской области.
В ССО подчеркнули, что обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским беспилотникам, «но не сложилось».
Командование ССО в комментарии «Украинской правде» уточнило, что дроны ударили по объектам ПВО врага в ночь на 1 октября.
В ночь на 30 сентября подразделения ССО поразили ударными дронами радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».