закрыть
3 октября 2025, пятница, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать россиянам автомобили Lada

  • 3.10.2025, 20:18
В Беларуси запретили продавать россиянам автомобили Lada

В нашей стране эти авто дешевле.

Автомобили Lada в Беларуси продаются заметно дешевле, чем в России, несмотря на то, что собирают их именно на российских заводах и дополнительно приходится тратить средства на доставку в соседнюю страну. Об этом говорится в ролике на канале «Лиса Рулит».

В видео уточняется, что приобрести машину по белорусским ценам российские граждане не могут. В белорусских автосалонах отказались продавать Lada россиянам, пояснив, что в противном случае автомобили быстро раскупили бы и на внутреннем рынке ничего не останется.

При этом для обладателей вида на жительство в стране никаких ограничений нет – оформление покупки проходит по стандартной процедуре. Разница в стоимости объясняется адаптированной ценовой политикой АвтоВАЗа под специфику местного рынка, конкуренцией со стороны бренда Belgee, а также особенностями налоговой системы и таможенных правил.

Все это позволяет дилерам снижать цены и предлагать более выгодные условия кредитования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина