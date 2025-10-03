В Беларуси запретили продавать россиянам автомобили Lada 3.10.2025, 20:18

В нашей стране эти авто дешевле.

Автомобили Lada в Беларуси продаются заметно дешевле, чем в России, несмотря на то, что собирают их именно на российских заводах и дополнительно приходится тратить средства на доставку в соседнюю страну. Об этом говорится в ролике на канале «Лиса Рулит».

В видео уточняется, что приобрести машину по белорусским ценам российские граждане не могут. В белорусских автосалонах отказались продавать Lada россиянам, пояснив, что в противном случае автомобили быстро раскупили бы и на внутреннем рынке ничего не останется.

При этом для обладателей вида на жительство в стране никаких ограничений нет – оформление покупки проходит по стандартной процедуре. Разница в стоимости объясняется адаптированной ценовой политикой АвтоВАЗа под специфику местного рынка, конкуренцией со стороны бренда Belgee, а также особенностями налоговой системы и таможенных правил.

Все это позволяет дилерам снижать цены и предлагать более выгодные условия кредитования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com