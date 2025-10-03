На Донбассе российский дрон убил французского журналиста 3.10.2025, 20:26

Антони Лалликан

Фото: www.facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранен его украинский коллега.

После атаки FPV-дрона российских оккупантов 3 октября погиб французский журналист Антони Лалликан, а журналист издания Kyiv Independent Георгий Иванченков получил ранение, пишет New Voice.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко со ссылкой на представителей 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Кроме того, информацию подтвердили в Украинской ассоциации фотографов (UAPP).

«Сегодня, 3 октября 2025 года, Антони Лалликан погиб от удара российского FPV-дрона. Вместе с ним работал украинский журналист (издание Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов) Георгий Иванченко, который получил ранения. Трагическую новость сообщает 4 отдельная тяжелая механизированная бригада», — написал Томиленко.

По информации источников НСЖУ, российский дрон атаковал журналистов утром 3 октября возле Дружковки Донецкой области.

«Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении пресс-офицера», — написал Томиленко.

