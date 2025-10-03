Саудовская Аравия и Россия схлестнулись в ОПЕК+ 3.10.2025, 21:08

Идет спор об увеличении добычи нефти.

Восемь стран ОПЕК+, вероятно, договорятся об увеличении добычи нефти на встрече в воскресенье, при этом лидер группы — Саудовская Аравия — настаивает на значительном повышении, чтобы вернуть долю на рынке, а Россия предлагает более скромный рост, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с обсуждениями.

Встреча восьми членов ОПЕК+, на которой планируется обсудить дальнейшее увеличение добычи нефти в ноябре, состоится в воскресенье.

Москва предпочла бы, чтобы группа увеличила добычу на 137.000 баррелей в сутки с ноября, как и в октябре, чтобы не оказывать давление на цены на нефть, и потому что ей сложно увеличивать производство из-за санкций, сказали два источника.

Саудовская Аравия, по словам источников, хотела бы видеть увеличение в два, три или даже четыре раза больше — на 274.000, 411.000 или 548.000 баррелей в сутки соответственно, поскольку способна быстро нарастить производство и стремится расширить долю на рынке, сказали источники.

Во вторник ОПЕК сообщила, что не планирует увеличивать добычу на 500.000 баррелей в сутки.

