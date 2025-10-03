Простое изменение в диете может помочь сбросить вес 3.10.2025, 21:34

Без особых усилий.

Ученые из Университета Хельсинки попросили 51 мужчину в возрасте от 20 до 65 лет сократить количество красного и обработанного мяса, которое они употребляли, всего до 200 г в неделю, что эквивалентно 5% от общего потребления белка, пишет techinsider.

В то же время мужчины употребляли больше бобовых — в частности, гороха и фасоли, что эквивалентно 20% потребляемого ими белка — и продолжали есть курицу, рыбу, яйца и другие источники белка в обычном режиме.

Помимо этого, участникам не запрещали есть меньше пищи или каким-либо образом ограничить потребление калорий. Но всего за шесть недель они потеряли в среднем килограмм веса.

«Это было удивительно, потому что мы не ставили своей целью похудение», — рассказала профессор Анна-Мария Пахари, специалист по молекулярному питанию и старший автор исследования. «На самом деле мы рекомендовали добровольцам придерживаться своего повседневного рациона, но ограничивали потребление красного и обработанного мяса и бобовых продуктов».

Бобовые действительно ассоциируются со здоровой массой тела, но ученые все равно не ожидали увидеть такие изменения всего за шесть недель. И на этом перемены не закончились.

К концу исследования у мужчин, которые употребляли бобовые, был более низкий уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП («плохого»), что позволяет предположить, что изменение рациона питания снизило риск сердечных заболеваний.

В то же время, уровень железа в рационе мужчин повысился, что удивительно, учитывая, что красное мясо считается хорошим источником пищевого железа.

Ученые решили сосредоточиться в этом исследовании на мужчинах, а не на представителях разных полов, поскольку мужчины, как правило, едят больше мяса, чем женщины. Пахари сказала, что в Финляндии среднестатистический мужчина съедает в два раза больше мяса, чем среднестатистическая женщина, что делает мужчин более уязвимой группой, когда речь заходит о потреблении красного и обработанного мяса.

В исследовании также участвовала контрольная группа: еще 51 мужчина, которые съедали 760 г красного и обработанного мяса в неделю, что составляло четверть от общего потребления белка, и не употребляли бобовых.

У этих мужчин не наблюдалось улучшения уровня холестерина в крови или железа, но они также немного похудели — в среднем всего на 300 г (0,6 фунта). Но Пахари сказала, что это был всего лишь побочный эффект от участия в диетическом исследовании.

