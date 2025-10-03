«Госзаказ волшебным образом урожай не увеличит» 3.10.2025, 21:53

Яблок в Беларуси больше не станет.

МАРТ установил предельные розничные цены на овощи и фрукты, по которым производители смогут поставлять свою продукцию в торговые сети по госзаказу.

С 15 ноября цена за 1 кг картофеля будет 1,07 р., свеклы — 1,17 р., моркови — 1,35 р., капусты белокочанной — 1,62 р., лука репчатого — 1,68 р., яблок — 4,8 р.

Также, согласно решению МАРТ, предельная торговая надбавка при формировании розничных цен на эти продукты составит 30%.

— Это цены не для магазинов, это цены закупок по государственному заказу, — поясняет в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Андрей Маховский. — На ряд сельхозпродуктов устанавливается госзаказ, и согласно ему, производители должны продать в пользу государства определенное количество своей продукции.

Госзаказ — это то, из чего формируются стратегические запасы продовольствия. Задача госзаказа обеспечить некую равномерность присутствия продукта на рынке. Чтобы не получилось так, что в сентябре все яблоки распродали, а дальше их нет.

Плюс государство закупает продукты на другие потребности, в том числе на переработку, для соцучреждений и т.д.

Например, зерна производители в рамках госзаказа должны продать миллион тонн, это примерно одна седьмая или одна восьмая часть всего урожая зерна.

Госзаказ направляется в хранилища государства, в резерв, а потом они перепродают эти продукты в торговые сети. Когда именно они решат использовать этот резерв, не известно, может, сейчас, может, перед Новым годом, может, позже.

Основную часть продукции производители реализуют самостоятельно в условиях рынка. В большинстве случаев рыночным путем продавать выгоднее. Потому что по госзаказу цены устанавливаются фиксированные и они чаще оказываются ниже рыночных.

Но иногда бывает и наоборот, когда, например, случился хороший урожай, на рынке цены упали, а по госзаказу ты, во-первых, гарантировано продашь, а, во-вторых, продашь по установленным ценам, которые могут оказаться в таком случае выше.

— Как-то повлияют установленные цены и этот резерв на отпускные цены для населения в магазинах?

— В нынешних условиях точно не удастся сэкономить. Потому что мы не можем пока похвастаться хорошим урожаем.

Вроде бы отчитались, что картофеля вырастили больше, чем в прошлом году, но в прошлом году был очень большой дефицит картошки.

По яблокам ситуация похожая. Падение их урожая вообще катастрофическое — на 60%.

Соответственно, сейчас нет никаких признаков того, что в этом году цены будут ниже.

— И даже предельная надбавка в 30% не поможет?

— Действительно торговые сети при перепродаже продуктов из госзаказа не смогут устанавливать цену больше указанной.

Но ведь ничто не мешает, например, через месяц эту цену поднять, то есть установить новую. Они увидят, что товар заканчивается, что товар ходовой, цена на него растет, почему бы не увеличить цену. Такая практика достаточно регулярная в Беларуси.

Поэтому надо понимать, что закладка госзаказа не спасет ситуацию. В прошлом году уже катастрофически не хватало яблок и их пришлось закупать. Очевидно, что их не хватит и в этом году и придется докупать, и мы даже знаем, где — там же, где и в пошлом году — у главного врага.

Госзаказ волшебным образом урожай не увеличит. Проще говоря, количество яблок от этого не изменится. Их как было катастрофически мало, так и останется. И картошки тоже.

Госзаказ это как бы подстраховка на случай перебоев с тем или иным товаром. Но, как показывает практика последних лет, когда люди ищут то картошку, то яблоки, то лук, госзаказ ничего не гарантирует.

