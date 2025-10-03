В Европарламенте предложили закон о прекращении закупок нефти из России 3.10.2025, 23:33

Уже в начале 2026 года.

Комитет Европарламента по промышленности 16 октября намерен проголосовать за принятие поправок к регламенту RePowerEU, принятого после начала войны в Украине с целью сократить зависимость Евросоюза от российских энергоносителей. Эти поправки, как сообщили осведомленные источники Bloomberg, предполагают в том числе отказ от импорта российской нефти и нефтепродуктов уже с начала 2026 года, а также полный запрет закупок газа из РФ в 2027-м. Изначально RePowerEU предполагал, что Европа откажется от российского сырья только к концу 2027 года.

Помимо запрета с будущего года новых закупок нефти из РФ внесенные в парламент ЕС предложения предполагают, что действующие краткосрочные контракты будут освобождены от ограничений до середины июня, а долгосрочные контракты — до 1 января 2027 года. Как сообщили собеседники, Еврокомиссия также планирует ввести пошлины на оставшуюся часть импорта российской нефти, которая поступает по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, если они не будут остановлены. Принятие эти поправок привело бы в соответствие прекращение импорта трубопроводного газа с остановкой морских поставок топлива из России, которое уже предусмотрено в предложенном ЕС пакете санкций против Москвы.

Обсуждение поправок в RePowerEU идет в одновременно Европарламенте и на уровне государств-членов ЕС. Как только каждая сторона согласует свою позицию, начнутся переговоры с Еврокомиссией для окончательного определения формата регулирования вопроса о прекращении поставок.

Bloomberg отмечает, что ускорению отказа от российских энергоносителей может поспособствовать то, что во второй половине 2026 года ожидается начало формирования профицита газа на мировом рынке. Это снизит риски резкого роста цен на топливо при реализации поэтапного отказа ЕС от поставок российского сырья и обеспечит широкую политическую поддержку «в отношении всеобъемлющего и прочного разрыва с Россией после вторжения в Украину».

