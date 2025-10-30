В оккупированном Крыму фура упала с моста на ж/д пути 30.10.2025, 6:09

Водитель госпитализирован.

Из-за падения фуры на ж/д пути в Симферополе два поезда из Крыма задерживаются. Об этом сообщили ТАСС в компании «Гранд сервис экспресс».

Вечером 29 октября фура упала с моста над железной дорогой через реку Салгир у симферопольского ж/д вокзала. После падения грузовика ж/д пути временно обесточили, чтобы провести аварийно-спасательные работы. Транспортное средство решили эвакуировать. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на переправе по улице Ким. После аварии его госпитализировали.

