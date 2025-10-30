закрыть
Партизаны уничтожают связь в РФ от Ростова до Камчатки

1
  • 30.10.2025, 11:32
  • 2,966
Украинская разведка опубликовала эксклюзивное видео.

Партизаны ГУР провели серию диверсионных операций в РФ, уничтожив сразу несколько вышек сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.

Об этом сообщает Telegram ГУР МО Украины.

«По всей России продолжают загораться вышки сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов», - заявили в ГУР.

Сообщается, что в последние месяцы возгорания зафиксированы, в частности, в Республике Адыгея, в Ростовской области, Камчатском районе, а также на временно оккупированных РФ территориях Украины.

«Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается», - добавили в ГУР.

