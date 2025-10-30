Партизаны уничтожают связь в РФ от Ростова до Камчатки

Партизаны уничтожают связь в РФ от Ростова до Камчатки1
- 30.10.2025, 11:32
- 2,966
Украинская разведка опубликовала эксклюзивное видео.
Партизаны ГУР провели серию диверсионных операций в РФ, уничтожив сразу несколько вышек сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.
Об этом сообщает Telegram ГУР МО Украины.
«По всей России продолжают загораться вышки сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов», - заявили в ГУР.
Сообщается, что в последние месяцы возгорания зафиксированы, в частности, в Республике Адыгея, в Ростовской области, Камчатском районе, а также на временно оккупированных РФ территориях Украины.
«Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается», - добавили в ГУР.