Украинские военные уничтожили северокорейскую РСЗО
- 30.10.2025, 20:47
Type-75 поразил беспилотник.
Украинский беспилотник уничтожил реактивную систему залпового огня северокорейского производства на Купянском направлении в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что операцию провели операторы подразделений беспилотных систем 15-й бригады «Кара-Даг».
Пивненко уточнил, что речь идет о РСЗО Type-75, которую обнаружили на позиции и поразили огнем БПЛА.