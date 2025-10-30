закрыть
Украинские военные уничтожили северокорейскую РСЗО

  • 30.10.2025, 20:47
  • 1,084
Украинские военные уничтожили северокорейскую РСЗО

Type-75 поразил беспилотник.

Украинский беспилотник уничтожил реактивную систему залпового огня северокорейского производства на Купянском направлении в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что операцию провели операторы подразделений беспилотных систем 15-й бригады «Кара-Даг».

Пивненко уточнил, что речь идет о РСЗО Type-75, которую обнаружили на позиции и поразили огнем БПЛА.

