Блогер показал, как самостоятельно увеличить память iPhone 1 30.10.2025, 21:34

Сэкономил $800.

YouTube-блогер под ником DirectorFeng провел успешную модификацию смартфона iPhone 17 Pro Max, увеличив встроенную память устройства с 256 ГБ до 2 ТБ. Процесс модификации был показан на YouTube-канале блогера.

Для модернизации блогеру потребовались специализированное оборудование, высокая точность и опыт в работе с микропайкой. Исходный чип памяти — 256-гигабайтный NAND-модуль Toshiba K5A4 — был заменен на 2-терабайтный Toshiba K6B3. Несмотря на схожие габариты, новый модуль оказался толще и шире, что усложнило процесс установки.

Чип припаяли к материнской плате методом оловянной пайки, дополнительно зафиксировали BGA-клеем и обработали в паяльной печи при температуре около 100 градусов Цельсия в течение 40 минут. После этого устройство было собрано и перепрошито через Mac для корректного распознавания увеличенного объема памяти.

Таким образом, автор сэкономил $800, купив iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ за $1199 вместо версии на 2 ТБ стоимостью $1999.

