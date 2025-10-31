Найден способ продлить время работы ноутбука 31.10.2025, 4:00

Новый способ нашли инженеры корпорации Intel.

Инженеры корпорации Intel рассказали, что нашли новый способ продлить время работы ноутбуков от одной зарядки. Об этом компания заявила в соцсети WeChat.

В Intel заметили, что создали ноу-хау совместно с китайским производителем дисплеев BOE. Специалисты спроектировали матрицу для дисплеев ноутбуков, которая может отображать картинку с частотой около 1 герца и таким образом экономить заряд батареи портативного компьютера.

Дисплеи большинства современных компьютеров отображают картинку с фиксированной частотой 60 герц. Экраны многих продвинутых моделей могут достигать частоты 120 герц и выше. Партнеры рассказали, что технология Intel Multi-Frequency Display (MFD) позволяет отображать разный контент на одном экране с разной частотой. Например, частоту 1 герц, то есть 1 обновление изображения в секунду, будет получать статичный контент.

Также большая часть контента не рассчитана на отображение даже с 60 герц. В Intel привели пример многих фильмов, которые сняты с частотой 24 герц. В этом случае дисплей будет понижать частоту экрана.

Первые ноутбуки с адаптивными экранами IPS и OLED появятся в продаже в 2026 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com