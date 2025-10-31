закрыть
31 октября 2025, пятница, 1:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден способ продлить время работы ноутбука

  • 31.10.2025, 4:00
Найден способ продлить время работы ноутбука

Новый способ нашли инженеры корпорации Intel.

Инженеры корпорации Intel рассказали, что нашли новый способ продлить время работы ноутбуков от одной зарядки. Об этом компания заявила в соцсети WeChat.

В Intel заметили, что создали ноу-хау совместно с китайским производителем дисплеев BOE. Специалисты спроектировали матрицу для дисплеев ноутбуков, которая может отображать картинку с частотой около 1 герца и таким образом экономить заряд батареи портативного компьютера.

Дисплеи большинства современных компьютеров отображают картинку с фиксированной частотой 60 герц. Экраны многих продвинутых моделей могут достигать частоты 120 герц и выше. Партнеры рассказали, что технология Intel Multi-Frequency Display (MFD) позволяет отображать разный контент на одном экране с разной частотой. Например, частоту 1 герц, то есть 1 обновление изображения в секунду, будет получать статичный контент.

Также большая часть контента не рассчитана на отображение даже с 60 герц. В Intel привели пример многих фильмов, которые сняты с частотой 24 герц. В этом случае дисплей будет понижать частоту экрана.

Первые ноутбуки с адаптивными экранами IPS и OLED появятся в продаже в 2026 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров