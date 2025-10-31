Российский Орел остался без тепла и горячей воды после атаки дронов на ТЭЦ 3 31.10.2025, 12:40

1,612

Восстановительные работы продлятся до ночи.

Жители трех из четырех районов города Орел остались без теплоснабжения и горячей воды в результате утреннего налета дронов ВСУ, в ходе которого впервые с начала войны против Украины пострадала местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил орловский губернатор Андрей Клычков, пишет The Moscow Times.

По его словам, ремонтные бригады восстанавливают «ряд повреждений» на магистральном трубопроводе ТЭЦ, полученных полученные в ходе удара, и работы продлятся «до ночи сегодняшнего дня». «В связи с этим потребуется ограничить теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах города Орла», — пояснил губернатор. Он также призвал не поддаваться панике и заявил, что у властей «все находится под контролем». Ночью в результате украинского удара в Орле также пропало электричество.

По словам Клычкова, к утру линии электроснабжения удалось починить и электричество было «полностью восстановлено». Минувшей ночью силы ПВО «нейтрализовали» как минимум девять украинских дронов, атаковавших Орловскую область, уточнил он. Ранее чиновник сообщал, что в ходе налета обломки БПЛА упали на территорию орловской ТЭЦ, повредив «оборудование электроснабжения». По словам главы региона, никто не пострадал.

Орловская ТЭЦ является крупнейшим генерирующим источников электроэнергии и тепла в регионе. Ночные температуры в Орле сейчас не превышают +5-6 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com