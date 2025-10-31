Китай опять делает ошибку Стивен Роуч, Project Syndicate

Так Пекин не достигнет желанной цели.

В Китае разгар сезона планирования. Официальная публикация XV-го пятилетнего плана (на 2026−2030 годы) ожидается в марте 2026 года, но, судя по итогам только что завершившийся IV-го пленума Компартии Китая, в нем все будет по-прежнему: упор делается на продолжение невероятного промышленно-технического подъема Китая за счет, как выражается председатель КНР Си Цзиньпин, «новых производительных сил».

Это ошибка, и вот почему: китайская техно-индустриальная мощь настолько хорошо развита, что тут даже нечего обсуждать. Планирование следует нацелить на решение самой трудной задачи в стране: проведение давно ожидаемой ребалансировки экономики в сторону потребления. Для этого в XV-м пятилетнем плане следует установить четкую цель — увеличить потребление домохозяйств в виде доли ВВП с нынешних (по последним данным) почти 40% до 50% к 2035 году.

Дискуссии об этой ребалансировке тянутся уже десятилетия. Впервые вопрос был поднят в марте 2007 года бывшим премьером Вэнь Цзябао. Это был второй пункт в его знаменитых «четырех не» (нестабильность, несбалансированность, нескоординированность, неустойчивость), которые, по его мнению, ставят под угрозу кажущуюся сильной китайскую экономику. Да, термин «несбалансированность» лишь косвенно отсылает к теме китайских потребителей. Но в контексте всех «четырех не» он поднял проблему, которая в дальнейшем оказалась самой важной и структурной для китайской экономики: надо искать новые источники экономического роста.

Китайские власти проявили выдающееся мастерство в решении проблемы первого «не» («нестабильность») — во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов и пандемии Covid-19. Однако четвртое «не» станет проверкой реальности для политического обещания Си Цзиньпина — осуществить «Китайскую мечту». Если экономический рост окажется неустойчивым, Китай не достигнет желанной цели — к середине века превратиться в «великую современную социалистическую страну» с уровнем жизни, схожим с уровнем развитых стран. По моим расчетам, для этого нужно, чтобы темпы роста реального подушевого ВВП в Китае достигли 5,75% в год в период 2030—2049 годов, то есть значительно ускорились по сравнению с темпами 4,25% в 2022—2030 годах (хотя это и меньше среднего уровня 8,4% в 1981—2021 годах).

Добиться этого нелегко, поскольку многие из наиболее мощных моторов экономического роста Китая исчерпали себя. Сектор недвижимости переживает трудности, которые, скорее всего, будут подавлять его ещё многие годы. Экспортный сектор Китая выглядит устойчивым, но почти точно пострадает от усиливающегося протекционизма. Даже возможности всесильных капитальных инвестиций, на долю которых сейчас приходится около 40% китайского ВВП, приближаются к своим пределам.

Исключая один за другим имеющиеся варианты, получаем, что роль мотора роста должен выполнить китайский потребитель. Этот тезис я повторяю с тех пор, как Вэнь впервые сформулировал «четыре не», но другие эксперты пришли к такому же выводу. Обсуждая экономические задачи, китайское правительство всегда упоминает задачу повышения потребительского спроса, но только в ряду множества других целей, начиная со стимулирования роста занятости и борьбы с неравенством доходов и заканчивая развитием альтернативной энергетики и отечественных инноваций. Но экономика Китая несбалансирована, поэтому ей надо строго сосредоточиться на одной задаче — усилить роль китайского потребителя в качестве мощного мотора экономического роста.

Я не хочу сказать, что Китай должен отвернуться от всех своих достижений за последние 50 лет, особенно новейших технических успехов. И я не предлагаю Китаю вернуться к наследию центрального планирования и попытаться дать экономике другое направление. На мой взгляд, таргетирование и планирование — это две разные вещи. Планирование определяет общие стратегические рамки, а таргетирование определяет задачу, выраженную в цифрах и соответствующую этим рамкам. Китай может, как говорится, одновременно и гулять, и жевать жвачку — он может и планировать, и таргетировать.

Соглашусь, что повысить потребление домохозяйств до 50% ВВП будет трудно: по моим оценкам, для этого его темпы роста должны вдвое превышать темпы роста остальной экономики Китая. Такой результат может показаться невероятным, но он достижим, учитывая, что ожидается слабая статистика жилья, экспорта и капитальных инвестиций.

Целевой показатель потребления в Китае представляется похожим на таргетирование ценовой стабильности или полной занятости на Западе. Мы называем это «мандатами», но это лишь другое слово для таргетирования. Выбор целевого уровня полезен в управлении любой экономикой, поскольку концентрирует усилия и повышает ответственность.

Подведем итог. Китаю пора открыто определить целевой уровень потребления домохозяйств. Какие меры выберет китайское руководство, чтобы достичь этой цели, конечно, зависит от него самого. Я давно предлагаю усилить систему соцзащиты, чтобы уменьшить слишком высокий уровень сбережений, отражающий страхи быстро стареющего общества. Другие эксперты предлагают сосредоточиться на реформе устаревшей системы прописки («хукоу»), особенно для рабочих-мигрантов, а также на повышении пенсионного возраста, развитии «серебряной экономики» и (новый фаворит властей) кампаниях обмена потребительских товаров длительного пользования (trade-in).

Сейчас меня меньше волнуют споры о наиболее эффективных мерах и гораздо больше — постановка конкретной цели ребалансировки экономики. С годами я убедился, что Китай отлично справляется с такими задачами. Если в XV-м пятилетнем плане будет поставлена чёткая задача довести потребление домохозяйств до 50% ВВП к 2035 году, я уверен, что власти затем определят правильные меры стимулирования потребления.

Новая цель поможет китайскому руководству решить проблему, которая вызывает утомительные, но крайне насущные дебаты. Как прозорливо предупреждал Вэнь почти 19 лет назад, если не ребалансировать экономику Китая, ее развитие окажется неустойчивым.

