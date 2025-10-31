У шимпанзе обнаружили признаки рационального мышления 31.10.2025, 15:54

Приматы способны пересматривать свои убеждения, как люди.

Психологи из Калифорнийского и Утрехтского университетов выяснили, что шимпанзе способны рационально менять свои взгляды при появлении новых данных. Оказалось, что эти приматы, как и люди, способны пересматривать решения на основе силы доказательств, что считается ключевым элементом рационального мышления.Работа опубликована в журнале Science.

Исследование проходило в заповеднике Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary в Уганде. Животным показывали две коробки, в одной из которых находилась еда. Сначала шимпанзе получали подсказку, указывающую на то, где спрятано лакомство. Затем им давали новую, более убедительную подсказку, указывавшую на другую коробку.

«Шимпанзе меняли свое мнение, когда появлялись более надежные доказательства, — объяснила Эмили Сэнфорд, исследовательница Лаборатории социальных истоков. — Такая гибкость мышления свойственна примерно четырехлетним детям. Было удивительно увидеть, что шимпанзе тоже это умеют».

Чтобы убедиться, что поведение животных действительно связано с логическим рассуждением, а не с простыми инстинктами, команда провела строго контролируемые эксперименты и использовала компьютерное моделирование. Анализ показал, что решения шимпанзе соответствовали стратегиям рационального пересмотра убеждений, а не реакциям на наиболее заметные стимулы.

Полученные результаты бросают вызов традиционному представлению о том, что рациональность присуща исключительно людям. По мнению ученых, понимание того, как приматы пересматривают свои убеждения, может изменить подходы к изучению обучения, развития детей и даже искусственного интеллекта.

