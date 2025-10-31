Правительство России впервые возьмет в долг китайские юани

Правительство России впервые возьмет в долг китайские юани2
- 31.10.2025, 17:19
Чтобы залатать «дыру» в бюджете.
Правительство РФ впервые разместит государственный долг в китайских юанях, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который по итогам года впятеро превысит изначальный план.
Российский Минфин планирует выпустить юаневые облигации на внутреннем рынке на общую сумму 300-400 млрд рублей, сообщает Reuters со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников.
Бумаги будут размещаться на Московской бирже и иметь срок погашения от 3 до 10 лет. «Они хотят 3-4 точки (размещения) по сумму примерно 100 миллиардов рублей (8,6 миллиардов юаней) каждый», — рассказал один из источников агентства. По словам другого, сделка может состояться в конце декабря. Минфин рассчитывает на широкий круг инвесторов — от физических лиц до банков и управляющих компаний.
Российские власти более 10 лет пытались выпустить юаневые облигации в Китае, но договориться об условиях с Пекином так и не удалось. ЦБ КНР разрешает размещать лишь панда-бонды, средства от которых нельзя выводить за пределы Китая.
По словам источников Reuters, Минфин уже провел встречи с потенциальными покупателями, рекламируя им свои юаневые бумаги. Собеседник агентства в ведомстве подтвердил, что долг в юанях готовится и скоро о нем будет объявлено официально.