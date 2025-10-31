ВСУ ликвидировали российского наемника с белорусским паспортом 2 31.10.2025, 18:56

4,218

Он не пробыл не фронте и пяти дней.

Об очередном случае гибели гражданина Беларуси на российской войне против Украины узнал «Флагшток». По информации источника, 33-летний Денис Сафронов, который проживал в деревне Осташковичи Светлогорского района, не пробыл не фронте и пяти дней — на родину вернули его обгоревший труп.

История Дениса Сафронова типична для белорусских наемников — уехал в Россию на заработки, попал в тюрьму, затем на фронт. Именно находясь в заключении уроженец Светлогорского района был завербован на войну.

То, что Сафронов был осужден в РФ, подтверждают опубликованные в сети документы. Это единственная доступная информация о погибшем.

Белоруса, вместе с еще одним уроженцем Осташковичей, осудили в марте 2024 года по приговору Долгопрудненского городского суда Московской области. В документах сказано, что Сафронов имел среднее специальное образование, в браке не состоял, но имел на иждивении малолетнего ребенка, работал электромонтажником.

Его приговорили по ч. 3 ст. 162 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Белорусы были признаны виновными в разбое группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище.

Преступление было совершено 5 февраля 2023 года в Долгопрудном Московской области. По версии следствия, обвиняемые пришли в квартиру к знакомому, ударили его бутылкой по голове, затем его избили и похитили из квартиры два мобильных телефона и телевизор, впоследствии сдав вещи в ломбард.

Сафронов не согласился с приговором и подал кассационную жалобу, считая, что «вывод в приговоре о его вменяемости недостаточно обоснован, необходимо было провести стационарную, а не амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку он страдает алкоголизмом, ранее неоднократно получал травмы головы».

Утверждал, что драку спровоцировал потерпевший и сам угрожал ножом. Но жалоба была отклонена — это произошло в июне 2025 года. После этого, вероятно, белорус был этапирован в колонию, где его и завербовали в армию.

Знакомые погибшего рассказали, что он из многодетной семьи, мать растила детей одна. После школы мужчина работал в колхозе, затем выехал на заработки в Москву, где его кинули на деньги. Из тюрьмы пошел на войну, позвонил матери и сообщил, что на фронте. Через три дня стало известно, что он погиб.

Вероятно, белоруса отправили в штурмовики, и он погиб. Это случилось в начале сентября. Похоронили мужчину во второй половине октября.

