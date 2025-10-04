В Беларуси решили изменить штрафы для водителей и пешеходов 4.10.2025, 10:19

Стало известно, к чему готовиться.

В ведомственном издании МВД «На страже» раскрыли подробности, что же «депутаты» «палатки» одобрили в законопроекте об изменении КоАП в пятницу в первом чтении.

В отношении водителей без прав речь идет об «умеренной либерализации», сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас установлена административная ответственность лица, управляющего транспортным средством и не имеющего такого права. Под эту категорию подпадают и лица, которые никогда не учились и не получали прав, и граждане, лишенные этого права за совершение правонарушений, и те, кто просрочил свое удостоверение.

Законопроектом вносятся изменения, разграничивающие эти категории. Например, для того, кто не продлил срок действия водительского удостоверения, ответственность будет мягче.

Что касается пешеходов, то для пьяных решили ужесточить ответственность.

«По действующему закону пешеход, находящийся в состоянии опьянения, за первое нарушение будет только предупреждён. Этого недостаточно. Поэтому корректировка предусматривает ответственность пешехода, который находится в таком состоянии. Без предупреждения он может быть сразу привлечен к административной ответственности», — заявил зампред комиссии по законодательству «палатки» Александр Омельянюк.

