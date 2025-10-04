закрыть
4 октября 2025, суббота, 12:18
В Японии впервые премьер-министром страны станет женщина

  • 4.10.2025, 11:11
В Японии впервые премьер-министром страны станет женщина

Политик является сторонницей укрепления армии.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала своим новым председателем 64-летнюю Санаэ Такаити. Как пишет «Киодо», Такаити позднее в октябре, вероятно, станет премьером Японии и первой женщиной на этом посту.

15 октября кандидатуру Такаити на пост премьер-министра должен утвердить парламент Японии, и она станет первой женщиной, возглавившей правительство этой азиатской страны.

Такаити 64 года. В ее политической биографии есть пост министра внутренних дел, который она занимала дважды — с 2014 до 2017 года и с 2019 по 2022. Как пишет «Киодо», она известна «жесткими взглядами на безопасность». Экс-министр внутренних дел выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. И является сторонницей укрепления армии.

