В Японии впервые премьер-министром страны станет женщина
- 4.10.2025, 11:11
Политик является сторонницей укрепления армии.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала своим новым председателем 64-летнюю Санаэ Такаити. Как пишет «Киодо», Такаити позднее в октябре, вероятно, станет премьером Японии и первой женщиной на этом посту.
15 октября кандидатуру Такаити на пост премьер-министра должен утвердить парламент Японии, и она станет первой женщиной, возглавившей правительство этой азиатской страны.
Такаити 64 года. В ее политической биографии есть пост министра внутренних дел, который она занимала дважды — с 2014 до 2017 года и с 2019 по 2022. Как пишет «Киодо», она известна «жесткими взглядами на безопасность». Экс-министр внутренних дел выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. И является сторонницей укрепления армии.