закрыть
4 октября 2025, суббота, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ уничтожил российский ракетный корабль «Град» с «Калибрами»

1
  • 4.10.2025, 14:59
  • 2,400
Украинский спецназ уничтожил российский ракетный корабль «Град» с «Калибрами»

Операцию провели в Онежском озере.

Силы специальных операций Украины раскрыли детали операции по поражению российского малого ракетного корабля «Град» в Карелии.

Как отметили в пресс-службе ССО, операция произошла в 04:31 4 октября в Онежском озере. Спецназовцы поразили малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» (бортовой номер 575), когда он направлялся из Балтийского в Каспийское море.

Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки, что привело к серьезным повреждениям судна. Дополнительные подробности пока уточняются.

«Град» является одним из самых новых кораблей России. Он был введен в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс «Калибр-НК», который используется для ударов по Украине.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина