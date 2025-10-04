Украинский спецназ уничтожил российский ракетный корабль «Град» с «Калибрами»1
- 4.10.2025, 14:59
- 2,400
Операцию провели в Онежском озере.
Силы специальных операций Украины раскрыли детали операции по поражению российского малого ракетного корабля «Град» в Карелии.
Как отметили в пресс-службе ССО, операция произошла в 04:31 4 октября в Онежском озере. Спецназовцы поразили малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» (бортовой номер 575), когда он направлялся из Балтийского в Каспийское море.
Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки, что привело к серьезным повреждениям судна. Дополнительные подробности пока уточняются.
«Град» является одним из самых новых кораблей России. Он был введен в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс «Калибр-НК», который используется для ударов по Украине.