Украина поразила ключевые объекты РФ: крупнейший НПЗ, ракетный корабль и командный пункт

Украина поразила ключевые объекты РФ: крупнейший НПЗ, ракетный корабль и командный пункт2
- 4.10.2025, 11:56
- 1,448
В Генштабе сообщили интересные детали.
Сил обороны Украины в ночь на 4 октября нанесли удар по ряду важных объектов и целей Российской Федерации.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
НПЗ
Этой ночью украинские военные нанесли удар по предприятию «Киришинефтеоргсинтез». Он находится в городе Кириши, Ленинградской области.
«На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются», - сообщили в Генштабе.
Стоит заметить, что Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.
Ракетный корабль
Кроме этого в районе Онежского озера, которое находится в Республике Карелия, поврежден малый ракетный корабль «Буян-М». Сейчас степень ущерба также выясняется.
Что известно о «Буяне-М»
Это российский многофункциональный военный корабль берегового базирования, предназначенный для ведения ударов по надводным целям, поддержки береговых операций и обороны прибрежной зоны. Вооружение включает крылатые ракеты «Калибр», зенитные комплексы и артиллерию, что позволяет поражать как морские, так и наземные объекты.
Другие цели
Этой ночью Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс «Гармонь» и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК «Искандер».
Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.