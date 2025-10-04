закрыть
Украина поразила ключевые объекты РФ: крупнейший НПЗ, ракетный корабль и командный пункт

2
  • 4.10.2025, 11:56
  • 1,448
Украина поразила ключевые объекты РФ: крупнейший НПЗ, ракетный корабль и командный пункт

В Генштабе сообщили интересные детали.

Сил обороны Украины в ночь на 4 октября нанесли удар по ряду важных объектов и целей Российской Федерации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

НПЗ

Этой ночью украинские военные нанесли удар по предприятию «Киришинефтеоргсинтез». Он находится в городе Кириши, Ленинградской области.

«На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются», - сообщили в Генштабе.

Стоит заметить, что Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Ракетный корабль

Кроме этого в районе Онежского озера, которое находится в Республике Карелия, поврежден малый ракетный корабль «Буян-М». Сейчас степень ущерба также выясняется.

Что известно о «Буяне-М»

Это российский многофункциональный военный корабль берегового базирования, предназначенный для ведения ударов по надводным целям, поддержки береговых операций и обороны прибрежной зоны. Вооружение включает крылатые ракеты «Калибр», зенитные комплексы и артиллерию, что позволяет поражать как морские, так и наземные объекты.

Другие цели

Этой ночью Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс «Гармонь» и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК «Искандер».

Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.

