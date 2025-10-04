закрыть
4 октября 2025, суббота, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны повторно ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ под Петербургом

  • 4.10.2025, 8:43
  • 1,516
Дроны повторно ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ под Петербургом

Вспыхнул пожар.

В ночь на 4 октября ударные беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Киришах Ленинградской области.

«В Киришах, Ленинградская область, был повторно атакован «Киришинефтеоргсинтез», — говорится в сообщении телеграм-канала «Exilenova+».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2:40 предупреждал об опасности от ударных БПЛА и возможном снижении скорости интернета в регионе. А уже через час он подтвердил удар по Киришам.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — написал Дрозденко.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.

Отметим, что Киришский НПЗ входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России: его мощность более 20 млн тонн нефти в год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина