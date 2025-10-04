Дроны повторно ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ под Петербургом
- 4.10.2025, 8:43
Вспыхнул пожар.
В ночь на 4 октября ударные беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Киришах Ленинградской области.
«В Киришах, Ленинградская область, был повторно атакован «Киришинефтеоргсинтез», — говорится в сообщении телеграм-канала «Exilenova+».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2:40 предупреждал об опасности от ударных БПЛА и возможном снижении скорости интернета в регионе. А уже через час он подтвердил удар по Киришам.
«ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — написал Дрозденко.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.
Отметим, что Киришский НПЗ входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России: его мощность более 20 млн тонн нефти в год.