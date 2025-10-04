закрыть
Сырский: ВСУ стабилизировали ситуацию в Ямполе Донецкой области

  • 4.10.2025, 19:07
Украинские защитники уничтожают остатки российских ДРГ.

Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию в Ямполе Донецкой области и уничтожают остатки российских ДРГ, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Лиманском направлении ситуация в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована.

«Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника», — добавил Сырский.

Он отметил, что на Добропольском направлении продолжается поражение мест накопления и вражеской логистики.

