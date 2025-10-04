Как протестующие в Тбилиси строят баррикады 4.10.2025, 21:07

1,828

Ситуация у президентского дворца остается напряженной.

В Грузии сегодня прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировал ряд крупных оппозиционных сил.

На фоне этого оппозиция организовала в Тбилиси масштабный митинг, который, по заявлениям организаторов, должен привести к «мирному свержению» правящей партии «Грузинская мечта».

Во время акции протестующие попытались занять президентский дворец Орбелиани. Но силовики помешали этому.

Сейчас же ситуация у президентского дворца в Тбилиси остается напряженной. Часть демонстрантов строит баррикады. Пока зафиксированы лишь отдельные задержания участников акции.

