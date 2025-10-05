Столкновения в Тбилиси: как демонстранты штурмовали президентский дворец 5.10.2025, 9:21

3,172

Протестующие возвели баррикады, на некоторых из них возник пожар.

Участники акции протеста, проходящей после муниципальных выборов, вступили в столкновения с полицией в центре Тбилиси. Демонстранты попытались штурмовать президентский дворец и сумели на некоторое время ворваться во двор комплекса. Полиция применила для разгона протестующих водомет и слезоточивый газ, сообщает ВВС.

Многие представители оппозиции бойкотировали выборы, которые состоялись на фоне беспрецедентного давления властей на политических противников.

Но премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о победе правящей партии «Грузинская мечта». Позже эти данные подтвердил Центризбирком страны.

Reuters

Что происходило около дворца

В Грузии уже более 300 дней продолжаются акции протеста. Они начались после парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2024 года и завершившихся победой «Грузинской мечты».

Оппозиция обвинила власти в нарушениях, не признала результаты выборов и отказалась занять места в парламенте. А вновь назначенный премьер-министром Ираклий Кобахидзе заявил об отсрочке на четыре года переговоров о вступлении Грузии в ЕС — что также вызвало резкое недовольство поддерживающих европейскую интеграцию граждан Грузии.

С тех пор протестующие каждый вечер перекрывают центральный проспект грузинской столицы, правда, за это время их ряды значительно поредели. 4 октября в центре Тбилиси снова собрались десятки тысяч людей.

Акция проходила мирно до того момента, когда часть демонстрантов по призыву организаторов двинулась с многотысячного митинга к президентскому дворцу. До этого с установленной здесь сцены зачитали декларацию «национального собрания» — так организаторы назвали собрание 4 октября — о передаче власти грузинскому народу.

Стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались, когда часть демонстрантов снесла ворота президентского дворца и ворвалась во двор комплекса.

GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

Reuters

Для разгона протестующих спецназ применил водометы и слезоточивый газ.

Демонстранты начали возводить баррикады, затем на некоторых из них возник пожар.

Одна из лидеров грузинской оппозиции, бывшая президент Саломе Зурабишвили резко осудила такие действия демонстрантов.

«Эту пародию на захват президентского дворца мог устроить только режим, чтобы дискредитировать 310 дней мирного протеста грузинского народа», — написала она в соцсети X.

Nina Akhmeteli / BBC

Как рассказывает корреспондент ВВС в Тбилиси Нина Ахметели, муниципальные выборы прошли на фоне беспрецедентного для страны давления на оппозицию и гражданское общество: часть оппозиционных лидеров находятся под арестом, а счета нескольких правозащитных и мониторинговых НКО заморожены.

Три из четырех лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены», получили тюремные сроки за отказ явиться в парламентскую комиссию, созданную для расследования предполагаемых преступлений партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), которая находилась у власти до 2012 года.

Оппозиция считает комиссию нелегитимной, а ее работу — предвзятой.

Четвертый лидер «Коалиции» Элене Хоштария была задержана в сентябре за порчу предвыборных баннеров правящей партии.

Победе правящей «Грузинской мечты» не угрожало практически ничего: значительная часть оппозиции отказалась участвовать в выборах и вместо этого планировала масштабные акции протеста.

В результате на демонстрацию в Тбилиси, по подсчетам западных информагентств собрались несколько десятков тысяч человек.

Кобахидзе заявил, что во всех муниципалитетах, включая Тбилиси, «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов.

Явка избирателей, по данным ЦИКа, составила 41% по Грузии. В Тбилиси на избирательные участки пришли менее трети населения — 31%.

Кроме того, выборы прошли без международных наблюдателей ОБСЕ, так как в организации получили приглашение от грузинских властей слишком поздно.

Не было на голосовании и местных авторитетных неправительственных организаций, которые могли бы наблюдать за проведение выборов.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что прогноз и обещание выиграть во всех муниципалитетах правящая партия выполнила, а «попытка свержения» провалилась. Он анонсировал жесткие наказания участникам акции, заявляя, что Грузия не будет местом для «революции, устроенной зарубежными спецслужбами».

«Эта акция свержения была продолжением 300 дневного протеста…отсюда все сделайте выводы, какой будет политика в отношении иностранной агентуры и иностранных агентов и операций, запланированных иностранными спецслужбами», — заявил Кобахидзе.

После этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил о задержании организаторов акции протеста 4 октября — Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лашы Беридзе.

«Задержанные обвиняются в действиях по насильственному изменению конституционного строя или призывах к свержению властей, а также организации группового насилия, руководства и участия в нем», — сказал Дарахвелидзе.

Организаторов акции, в том числе оппозиционных политиков, задержали оперативно и демонстративно. 70-летнего известного оперного певца Паату Бурчуладзе спецназ вывел из клиники, куда его перевели с акции протеста для обследований, так как ему стало нехорошо. Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе задержала группа полицейских перед зданием парламента, когда они давали комментарии журналистам.

Министерство здравоохранения Грузии сообщает о госпитализации шести демонстрантов и 21 полицейского после столкновений у президентского дворца в Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия». По данным ведомства, состояние одного из полицейских тяжелое. Еще около 30 гражданам помощь была оказана на месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com