«Сгорели за 7 минут»: неизвестные детали ликвидации Ми-8 на Донбассе

«Сгорели за 7 минут»: неизвестные детали ликвидации Ми-8 на Донбассе3
- 5.10.2025, 13:16
Вражеский десант был уничтожен мгновенно.
Российский Z-канал признал гибель десанта при уничтожении украинцами военного Ми-8 ВС РФ на Донбассе.
Весь десант ВС РФ, который находился на борту российского Ми-8 стал «грузом 200» при ударе украинского FPV. Об этом сообщил известный Z-канал «Воевода вещает», передает Dialog.UA.
По его словам, все находившиеся на борту военнослужащие оккупанты-десантники погибли мгновенно. Однако, по его данным, тела до сих пор не эвакуированы, так как такой возможности просто нет из-за близости к линии фронта и активной работы на данном участке украинских FPV.
«Я, если честно, устал отвечать на вопросы родственников мужчин из ГОП. Они погибли. Погибли сразу. В этом аду нет возможности выжить. «Восьмерка» (Ми-8 - ред.) сгорает за 7 минут целиком. Всех их достанут. Пока нет такой возможности», - написал пропагандист.
Самолет был сбит на Донбассе. Силы обороны Украины подловили вражеский борт и сожгли его в полете с помощью беспилотника. Официальные российские СМИ, Кремль и Минобороны РФ ситуацию не комментировали. Потери замалчиваются, а информации в государственных ресурсах не появилось вовсе.
Известно, что Ми-8 может вмещать до 24 десантников. Сколько точно оккупантов стало «грузом 200» при атаке, неизвестно. По данным источников, выжить удалось только двум оккупантам - штурману и бортовому технику. Остальные, по словам Z-канала, сгорели в считанные минуты после поражения машины.
В то же время немецкое издание BILD сообщало, что украинская разведка заранее установила маршруты полета вражеской авиации. Несколько дней подряд дроны ВСУ наблюдали за районом предполагаемого удара. Когда Ми-8 оказался в нужной зоне, один из беспилотников атаковал его в воздухе и точно поразил цель.