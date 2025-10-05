Ютуберы создают собственные бизнес-империи, чтобы не зависеть от рекламы 5.10.2025, 16:10

1,302

Для успеха в цифровой индустрии одного канала недостаточно.

Многие популярные создатели контента на YouTube перестали полагаться исключительно на доход от рекламы и коллабораций с брендами. Причины очевидны просты — доходы нестабильны, а политика платформы постоянно меняется, что делает заработок непредсказуемым, пишет Tech Crunch (перевод — сайт Charter97.org).

Современные ютуберы все чаще превращают свои каналы в полноценные медиакомпании, развивая параллельные бизнесы: от мерча и продуктов питания до косметики и кофейных брендов. Эти предприятия часто растут быстрее и стабильнее, чем сами каналы на YouTube.

Одни развивают линии продуктов питания и напитков, включая шоколадные батончики, энергетические напитки, кофе и готовые напитки, открывают физические магазины и франшизы. Другие создают косметические линии, подписочные сервисы и аксессуары, расширяя бренд в глобальном масштабе.

Некоторые ютуберы запускают собственные мобильные приложения, образовательные платформы и аналитические сервисы, а также разрабатывают игрушки и одежду. Эти проекты приносят многомиллионные доходы и обеспечивают финансовую независимость от алгоритмов платформы.

Эксперты отмечают, что стратегия диверсификации позволяет создателям минимизировать риски и формировать устойчивый доход, который не зависит от изменений на платформе. Кроме того, успешные бизнес-проекты помогают укрепить личный бренд и создать долгосрочные источники прибыли.

Современные ютуберы демонстрируют, что для успеха в цифровой индустрии одного канала недостаточно — важно интегрировать медиа-контент с предпринимательской деятельностью и создавать продукты, способные пережить любые перемены в онлайн-среде.

