закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ютуберы создают собственные бизнес-империи, чтобы не зависеть от рекламы

  • 5.10.2025, 16:10
  • 1,302
Ютуберы создают собственные бизнес-империи, чтобы не зависеть от рекламы

Для успеха в цифровой индустрии одного канала недостаточно.

Многие популярные создатели контента на YouTube перестали полагаться исключительно на доход от рекламы и коллабораций с брендами. Причины очевидны просты — доходы нестабильны, а политика платформы постоянно меняется, что делает заработок непредсказуемым, пишет Tech Crunch (перевод — сайт Charter97.org).

Современные ютуберы все чаще превращают свои каналы в полноценные медиакомпании, развивая параллельные бизнесы: от мерча и продуктов питания до косметики и кофейных брендов. Эти предприятия часто растут быстрее и стабильнее, чем сами каналы на YouTube.

Одни развивают линии продуктов питания и напитков, включая шоколадные батончики, энергетические напитки, кофе и готовые напитки, открывают физические магазины и франшизы. Другие создают косметические линии, подписочные сервисы и аксессуары, расширяя бренд в глобальном масштабе.

Некоторые ютуберы запускают собственные мобильные приложения, образовательные платформы и аналитические сервисы, а также разрабатывают игрушки и одежду. Эти проекты приносят многомиллионные доходы и обеспечивают финансовую независимость от алгоритмов платформы.

Эксперты отмечают, что стратегия диверсификации позволяет создателям минимизировать риски и формировать устойчивый доход, который не зависит от изменений на платформе. Кроме того, успешные бизнес-проекты помогают укрепить личный бренд и создать долгосрочные источники прибыли.

Современные ютуберы демонстрируют, что для успеха в цифровой индустрии одного канала недостаточно — важно интегрировать медиа-контент с предпринимательской деятельностью и создавать продукты, способные пережить любые перемены в онлайн-среде.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина