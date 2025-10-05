Илон Маск назвал дату выхода «Грокипедии»
- 5.10.2025, 16:40
Она будет работать на базе собственного чат-бота бизнесмена.
Обновленная версия «Википедии» «Грокипедия», работающая на базе чат-бота Grok AI, выйдет через две недели. Об этом американский бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети X.
«Ранняя бета-версия Grokipedia версии 0.1 будет опубликована через две недели», — написал он.
После конфликта с «Википедией» Маск анонсировал создание обновленной версии энциклопедии, работающей на базе его собственного чат-бота.
По словам предпринимателя, «Грокипедия» будет значительно лучше, чем имеющаяся энциклопедия, и доступной всем пользователям без ограничений.
Конфликт Маска с «Википедией» длится уже давно. В 2024 году он обвинил основателей энциклопедии в политической ангажированности и предложил заплатить $1 млрд для переименования «Википедии» в «Членпедию» (Dickipedia).
Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс также раскритиковал бизнесмена за блокировку аккаунтов турецких оппозиционеров, а позже заявил, что критика со стороны Маска идет на пользу сборам пожертвований для энциклопедии.