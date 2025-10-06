США призывают союзников голосовать против резолюции ООН о снятии эмбарго с Кубы 6.10.2025, 1:23

Из-за участия тысяч кубинцев в войне против Украины.

Администрация Дональда Трампа поручила американским дипломатам агитировать союзников голосовать против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН с требованием снять эмбарго с Кубы. Как пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку Госдепартамента от 2 октября, в качестве аргумента Вашингтон распространяет данные о том, что Гавана активно поддерживает Россию в войне против Украины, отправив для участия в агрессии от 1 до 5 тысяч бойцов.

В документе говорится, что после Северной Кореи Куба стала крупнейшим источником иностранных наемников для российской армии. Госдеп утверждает, что кубинские власти «не смогли защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне». Украинские официальные лица ранее предупреждали конгрессменов США об увеличении масштабов вербовки кубинцев для участия в боевых действиях.

Резолюция, требующая отмены американского эмбарго, с 1992 года ежегодно принимается Генассамблеей подавляющим большинством голосов. В прошлом году ее поддержали 187 стран, против выступили лишь США и Израиль, Молдова воздержалась. Хотя решение носит рекомендательный характер, Вашингтон стремится сократить число стран, голосующих «за», добиваясь либо голосов «против», либо хотя бы воздержавшихся.

С начала нового срока Трамп ужесточил политику в отношении Кубы: вернул ее в список спонсоров терроризма, усилил финансовые и визовые ограничения и распространил санкции на иностранных граждан, сотрудничающих с Гаваной. В заявлении Госдепа подчеркивается, что проблемы Кубы вызваны «коррупцией и некомпетентностью» властей, а не американскими мерами.

Куба, напротив, обвиняет США в затяжном экономическом кризисе, сопровождающемся дефицитом базовых товаров, разрушением инфраструктуры и инфляцией. На прошлой неделе глава МИД Бруно Родригес на заседании Генассамблеи призвал ООН остановить «агрессивные действия» Вашингтона в Карибском регионе и назвал борьбу с наркотрафиком «грубым и нелепым предлогом для войны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com