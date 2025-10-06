закрыть
«Не трогайте меня»: белорус жестко ответил «тунеядской» комиссии

4
  • 6.10.2025, 8:30
  • 3,632
Мужчина не стеснялся в выражениях.

Безработный белорус сходил на заседание «тунеядской» комиссии и записал эмоциональное видео в TikTok. Мужчина не стеснялся в выражениях.

«Это просто жесть, вот куда я попал, до чего я докатился. В зале заходите, много очень людей, ну человек 30 сидит», — рассказал белорус.

«Поспрашивали вопросы, чем занимаетесь, почему на работу не устраиваетесь. Я сильно много времени вложил в теплицу, искать какое-то новое место и бросать это все… — рассуждает мужчина и продолжает: — Летом мы нормально занимаемся, все это подпадает. А вот зима — это вот проблема получается, потому что ну как бы не выращиваешь овощи, значит, дохода нет».

«Понятно, что ты себе откладываешь что-то на зиму, чтобы не умереть так сказать, с голоду, — отметил мужчина и добавил, что на этом вопросы комиссии не закончились: — А как на пенсии ты вот жить будешь, мало отчислений. Да кто доживает до той пенсии, сейчас посмотрите — вокруг онкология, инфаркты, инсульты. А пенсионный возраст все увеличивается. Думаете, я в таком темпе доживу до 65 лет.

По его словам, пока «что еще ничего не решилось». «Сказали, что нужно выехать к нам на участок. Приезжайте, смотрите», — сказал белорус. — Немножко даже обидно — вроде и пашешь… Почему я не могу вот просто заниматься своим делом, никого не трогаю, не трогайте и вы меня".

@domashnie_ovoschi Посетил собрание ,,Не занятых в экономике’’ #законрб #лпх #выращиваниеовощей ♬ оригинальный звук - 🥒Домашние_Овощи🍅

