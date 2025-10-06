Банки вводят изменения по валюте и переводам денег
- 6.10.2025, 13:46
Речь идет также об отправлениях между физлицами.
У некоторых банков появились изменения, которые касаются перевода денег, пишет «Зеркало».
«Альфа-Банк» объявил, что введение анонсированного ранее на 1 октября новшества по переводам денег перенесли на 8-е число этого месяца. Речь о появлении комиссии за зачисление средств на текущий счет: в белорусских рублях из иностранных банков-нерезидентов, а также в российских рублях из других белорусских и зарубежных финучреждений. Сбор составит 1% от суммы.
«Белагропромбанк» с 5 ноября отменит комиссию за переводы денег по номеру карточки. Речь об отправлениях между физлицами — с одного «пластика» на другой. Новшество касается дистанционных каналов обслуживания, в том числе в банкоматов и инфокиосков банка.
Также «Белагропромбанк» с 5 ноября введет изменение для комиссии за некоторые переводы денег из-за границы. Речь об отправлениях с использованием карточки или ее реквизитов, в том числе через сервисы Visa Direct и Mastercard MoneySend. С этой даты комиссия составит 1% от суммы перевода.
У «Паритетбанка» с 6 октября появились изменения в комиссии при некоторых валютных переводах.