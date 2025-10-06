Путина вынудили импортировать топливо 6 6.10.2025, 15:56

2,110

Украина производит и запускает дроны быстрее, чем РФ успевает ремонтировать поврежденные объекты.

Москва столкнулась с топливным кризисом, вызванным системными ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным издания «Коммерсант», около 40% мощностей российских НПЗ выведены из строя, что вынудило Кремль продлить запрет на экспорт бензина и ввести частичные ограничения на экспорт дизеля, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В результате в отдельных регионах России и оккупированном Крыму наблюдается дефицит топлива, население в панике скупает бензин и растут цены на топливо. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти планируют беспошлинный импорт бензина через Дальний Восток и субсидии для импортеров, покрывающие разницу между внутренними и мировыми ценами.

Россия намерена закупать топливо в Китае, Южной Корее, Сингапуре и Беларуси. Кроме того, рассматривается отмена запрета на токсичную присадку — монометиланилин, используемую для повышения октанового числа.

К поставкам подключены крупные нефтяные компании — «Роснефть», Независимая нефтегазовая компания (ННК) и государственная «Промсырьеимпорт». Они планируют ежемесячно доставлять около 150 тысяч тонн топлива в центральные регионы России.

Эксперт Томас О’Доннелл отметил, что Украина производит и запускает дроны быстрее, чем Россия успевает ремонтировать поврежденные объекты. По данным Financial Times, с августа 2025 года украинские силы атаковали не менее 16 из 38 российских НПЗ, что снизило экспорт дизеля до минимального уровня с 2020 года.

Падение доходов от экспорта нефтепродуктов угрожает финансированию войны России против Украины. Киев тем временем призывает союзников ужесточить энергетические санкции, а президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС прекратить импорт российской нефти и газа, увязав дальнейшую поддержку Украины с этим шагом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com