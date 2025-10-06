Россияне оставили на «Шахеде» странные надписи 6.10.2025, 16:58

3,670

Сбитый дрон-камикадзе рассказал о проблемах армии Путина.

Украинские силы РЭБ сбили Shahed, на корпусе которого обнаружили странные надписи или подсказки, как будто кто-то из российских военных не против, чтобы Украина эффективнее сбивала дроны, сообўает dialog.ua.

Украинские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приземлили дрон-камикадзе Shahed-136, запущенный с территории России, и обнаружили на нем необычные надписи и маркировку. Фото обломков опубликовал военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, символы на корпусе «могут рассказать больше, чем кажется на первый взгляд».

Что видно на снимках? Версии две

На фюзеляже беспилотника видны рукописные пометки мелом и маркером, вероятно, технические записи, оставленные сборщиками или инженерами перед запуском, среди них — надписи «Чека не нажата», «ВГ +Б.4», «СНСС ЭСУ2», отметка «30.09.БГ.» и символы, похожие на схемы или обозначения контрольных точек (ДВС+, ПВД+).

По мнению экспертов, эти пометки могли использоваться как полевой чек-лист перед стартом, указывающий на статус отдельных узлов навигации и связи (GPS, LNS, БРП и т. д.). Судя по датам и коду, дрон был собран или проверен в конце сентября, буквально за несколько дней до запуска.

Коваленко в своей публикации осторожно намекнул, что подобные надписи могут не быть случайностью. Прямо он не сказал, но между строк чувствовалось: кто-то на российской стороне мог оставить эти «технические» пометки не только для обслуживания дрона, возможно, как своеобразную подсказку, как будто кто-то изнутри хотел, чтобы Украина понимала больше о характеристиках и слабых местах этих летательных аппаратов.

Что это значит

Такие «технические граффити» подтверждают, что часть российских Shahed дорабатываются вручную на полевых площадках или в ремонтных мастерских, где иранские технологии смешиваются с кустарными методами сборки. Отсюда и рост числа ошибок: сбои в навигации, неполадки двигателей и случаи, когда дрон теряет курс ещё до достижения цели.

На снимке хорошо видно место разлома двигателя — характерный признак поражения РЭБ-системой, которая глушит GPS-сигнал и заставляет беспилотник терять ориентацию. Именно такие сбои часто приводят к падениям Shahedов на украинской территории.

