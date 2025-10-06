Tesla изучает новое решение одной из самых сложных задач Cybertruck 6.10.2025, 17:25

Необычная конструкция призвана повысить эффективность буксировки.

Компания Tesla нашла оригинальное решение одной из главных проблем своего Cybertruck — снижения эффективности при буксировке прицепов. Производитель подал в США патент на надувной аэродинамический дефлектор, который должен улучшить обтекаемость автомобиля во время буксировки, пишет Interesting Egineering (перевод — сайт Charter97.org).

Патент под названием описывает систему воздушных камер и насосов, встроенных в кузов Cybertruck. При необходимости устройство разворачивается и надувается, образуя полужёсткий клиновидный спойлер, который направляет поток воздуха над и вокруг прицепа, снижая турбулентность и аэродинамическое сопротивление.

Изделие изготовлено из прочного материала, используемого для сапбордов и спасательных жилетов. В неактивном состоянии оно компактно хранится в кузове, а при необходимости быстро разворачивается. Крепление осуществляется при помощи направляющих, магнитных фиксаторов или быстросъёмных зажимов.

Такое решение может значительно увеличить запас хода при буксировке, поскольку аэродинамическое сопротивление — одно из главных препятствий для электропикапов. Для традиционных бензиновых грузовиков это не так критично, ведь они могут быстро заправиться, тогда как электромобили требуют больше времени и затрат на подзарядку.

