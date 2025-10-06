закрыть
6 октября 2025, понедельник, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: США разблокировали закупки Patriot для Украины

  • 6.10.2025, 19:16
  • 1,614
Зеленский: США разблокировали закупки Patriot для Украины

Не только ракет, но и систем.

США разблокировали возможность закупок Киеву систем ПВО Patriot и ракет для них, сообщил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

«Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть плюсы, видите, есть и минусы», — цитирует его издание «Новини.Live».

Защита Украины зимой зависит от ракет для ПВО, которые закупаются большой частью в США, написал позже в своем телеграм-канале Зеленский. Среди союзников Киева есть «очень ответственные страны», которые понимают это и дали финансирование в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины). Он перечислил Германию, Нидерланды, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, Бельгию, страны Прибалтики и другие.

По словам Зеленского, Киев начал повторные переговоры с союзниками по поводу их взноса на закупку вооружений. «Потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению. Поэтому ситуация зависит на сегодня от этих стран», — сказал украинский президент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров