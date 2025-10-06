Зеленский: США разблокировали закупки Patriot для Украины 6.10.2025, 19:16

Не только ракет, но и систем.

США разблокировали возможность закупок Киеву систем ПВО Patriot и ракет для них, сообщил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

«Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть плюсы, видите, есть и минусы», — цитирует его издание «Новини.Live».

Защита Украины зимой зависит от ракет для ПВО, которые закупаются большой частью в США, написал позже в своем телеграм-канале Зеленский. Среди союзников Киева есть «очень ответственные страны», которые понимают это и дали финансирование в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины). Он перечислил Германию, Нидерланды, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, Бельгию, страны Прибалтики и другие.

По словам Зеленского, Киев начал повторные переговоры с союзниками по поводу их взноса на закупку вооружений. «Потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению. Поэтому ситуация зависит на сегодня от этих стран», — сказал украинский президент.

