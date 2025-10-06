Второй крупнейший НПЗ России остановил 40% мощностей 1 6.10.2025, 19:51

1,010

По НПЗ ударил беспилотник.

Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области остановил работу самой мощной установки переработки нефти после удара беспилотника 4 октября, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

В результате завод, который занимает второе место в России по объемам переработки нефти, потерял 40% мощностей — 22,8 тысячи тонн в сутки. По словам источников Reuters, из-за пожара получила повреждения установка АВТ-6, и на ее ремонт потребуется не менее 3-4 недель.

Переработавший в прошлом году 17,5 млн тонн нефти, или почти 7% от общего объема переработки на НПЗ, «Кинеф» попал под налет БПЛА второй раз за месяц. 14 сентября на заводе также возник пожар, и была остановлена другая установка — АТ-6, обеспечивающая 38% его мощности.

Сейчас, по словам источников Reuters, «Кинеф» возвращает ее в работу и планирует увеличить загрузку других установок — на 15% выше их номинальной мощности. Это позволит заводу сохранить примерно 70% переработки нефти (около 40 тысяч тонн в сутки), ожидают собеседники агентства.

«Кинеф» стал четвертым российским НПЗ, попавшим под украинские удары в октябре. Также пострадали «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, Туапсинский НПЗ «Роснефти» и «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области. В сентябре не менее четырех НПЗ полностью или частично оставливали работу из-за беспилотников. Среди них — Новокуйбышевский НПЗ и Рязанский НПЗ, снабжающий топливом в том числе московский регион.

Из-за дефицита бензина, который охватил регионы от Дальнего Востока до Центральной России, власти готовятся начать его импорт из Китая, Сингапура и Южной Кореи, а также увеличить закупки в Беларуси. Несмотря на то, что вывоз бензина и дизтоплива из страны уже запрещен, существует риск дальнейшего ухудшения ситуации с топливом, предупреждал правительство в конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак.

Администрация Дональда Трампа намерена помочь ВСУ расширить удары по российским энергообъектам, рассказывали ранее NBC News источники в Белом доме. По данным Financial Times, новые меры должны помочь украинским военным лучше понять места размещения средств ПВО и наметить маршруты ударов, что позволит повысить эффективность беспилотников и ракет дальнего радиуса действия.

