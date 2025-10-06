Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа 6.10.2025, 20:10

1,110

Из-за ввода Нацгвардии.

Штат Иллинойс и город Чикаго в понедельник подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после его решения отправить в штат 300 бойцов Национальной гвардии, сообщает CNN.

«Отправка ответчиками федеральных войск в Иллинойс является явно незаконной. Истцы просят суд остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию членов Национальной гвардии Соединенных Штатов», — говорится в иске.

В иске, поданном в окружной суд США в Иллинойсе, утверждается, что развертывание войск Нацгвардии является политически мотивированным. Там также утверждается, что Трамп неоднократно допускал «угрожающие и уничижительные» высказывания о Чикаго и штате Иллинойс. Среди ответчиков — президент, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и министр обороны Пит Хегсет.

В Белом доме 5 октября сообщили, что президент Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс. Решение было принято «на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и беззакония, которые отказываются пресекать местные власти».

В Чикаго, как и других городах США, продолжаются протесты против расширения присутствия федеральных сил и масштабных антимиграционных рейдов, которые проводят сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

