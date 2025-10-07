Белорусские банки могут попасть под новые санкции ЕС
- 7.10.2025, 10:21
Из-за операций с рублевым стейблкоином.
Евросоюз разрабатывает санкции против привязанного к российскому рублю стейблкоина А7А5. Они также могут коснуться банков в нескольких странах, которые осуществляют такие операции, пишет Office Life со ссылкой на Bloomberg.
В агентстве говорят, что под санкции ЕС могут попасть «несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии». Какие конкретно банки — не сообщается.
A7 — компания трансграничных платежей, принадлежащая уехавшему из Молдовы банкиру Илану Шору. В создании криптовалюты также принимали участие критобиржа Garantex и российский Промсвязьбанк.
Как считают в ЕС, Россия использует этот токен для расчетов с предприятиями, попавшими под санкции. На 26 сентября в обращении находилось 41,6 млрд токенов A7A5 общей стоимостью $496 млн. А общий объем транзакций с ними оценивается более чем в $68 млрд.
Считается, что этот токен был создан в юрисдикции Кыргызстана. На март 2025 года его заявленная доходность составляла 8,63% годовых, а теперь оценивается более чем в 9%.