На аукцион выставили редкий суперкар Ferrari легенды «Формулы-1» 7.10.2025, 11:33

Изготовили всего 524 таких автомобиля.

В Германии выставили на аукцион купе Ferrari 365 GT4 1973 года. Суперкар принадлежал трехкратному чемпиону «Формулы-1» Ники Лауди.

За авто Ники Лауды планируют получить от 180 000 до 220 000 евро. О Ferrari рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Ники Лауда получил ключи от Ferrari 365 GT4 2+2 в начале 1973 года. Автомобиль стал подарком гонщику за переход в команду Ferrari в «Формуле-1».

Ники Лауда владел Ferrari 365 GT4 до 1975 года и после этого авто сменило нескольких владельцев, однако все время оставалось на родине пилота — в Австрии. В 80-х его перекрасили из серебристого в красный цвет, однако реставрацию суперкар не проходил.

Ferrari 365 GT4 2+2 — довольно редкая модель, ведь с 1972 по 1976 год изготовили всего 524 таких автомобиля. В линейке марки спортивно-туристическое купе было довольно нетипичным — комфортнее и роскошнее других Ferrari.

Купе Ferrari 365 GT4 2+2 оснащено 4,4-литровым V12 мощностью 340 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и развить 245 км/ч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com