7 октября 2025, вторник, 13:25
В Беларуси вводят новое валютное ограничение

  • 7.10.2025, 13:21
В Беларуси вводят новое валютное ограничение

Осталась только подпись Лукашенко.

«Совет республики» 7 октября одобрил законопроект, которым намерены ограничить займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники. Дальше законопроект должны отправить на рассмотрение Александру Лукашенко.

Законопроектом хотят ограничить займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники. Также власти намерены запретить выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно возможное новшество — ввести ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).

Чиновники также хотят запретить индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, выдавать кредиты физлицам. Исключение намерены сделать для займов, которые наниматели выдают своим работникам.

Также власти намерены ввести запрет на использование в рекламе рекламодателей, не являющихся микрофинансовыми организациями, в том числе в их наименованиях, слов «заем», «микрозаем», «микрофинансирование», «деньги в долг» или производных от этих слов, — сообщили в «совете республики».

«Принятие норм, установленных законопроектом, будет способствовать усилению борьбы с недобросовестными займодавцами, защите прав и имущественных интересов граждан, а также сократит количество обращений, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг», — добавили в «совете республики».

