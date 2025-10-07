закрыть
7 октября 2025, вторник, 14:59
  • 7.10.2025, 13:35
Назван способ продлить молодость

Достаточно двух-трех умеренных занятий в неделю.

Чтобы сохранять здоровье с возрастом, важно не только правильно питаться и больше двигаться, но и регулярно выполнять силовые упражнения. Исследования последних десятилетий показывают: силовые тренировки — один из самых эффективных способов замедлить процессы старения и укрепить организм, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Силовые нагрузки укрепляют кости, предотвращая остеопороз и переломы. «Каждое приседание или отжимание создает мягкое давление на скелет, которое стимулирует образование новой костной ткани», — объясняет физиотерапевт Кристен Леттенбергер. Это особенно важно для женщин после 40 лет, когда из-за снижения уровня эстрогена ускоряется потеря костной массы.

Не менее значимы мышцы. Они работают как «двигатель метаболизма», сжигая калории даже в покое. По словам врача спортивной медицины Лорен Боровски, после 40 лет начинается естественная потеря мышечной массы — саркопения, что замедляет обмен веществ и повышает риск диабета и метаболического синдрома.

Силовые упражнения также улучшают баланс и координацию, снижая риск падений — главной причины травм у пожилых людей. Они укрепляют мышцы ног, спины и корпуса, помогая сохранять устойчивость и уверенность в движениях.

Кроме того, регулярные тренировки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, деменции и некоторых видов рака. Достаточно 2–3 умеренных занятий в неделю, чтобы улучшить обмен веществ, повысить выносливость и укрепить здоровье.

Как отмечает Леттенбергер, «мышцы — лучший подарок, который вы можете сделать себе с возрастом».

