ИИ меняет офисную работу

ИИ меняет офисную работу2
- 7.10.2025, 14:46
Эффект сопоставим с промышленной революцией.
Искусственный интеллект постепенно трансформирует работу белых воротничков, изменяя роли специалистов и экономику труда, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Один из пострадавших — фрилансер-переводчик, рассказывает, что исправление ошибок, допущенных ИИ при переводе технических текстов, теперь занимает большую часть времени, что сократило доходы вдвое и поставило под угрозу личные планы.
Компании видят в ИИ возможность повысить эффективность. Юридические фирмы используют собственные инструменты для анализа соглашений и сокращения объема работы юристов вдвое, а страховые внедряют ИИ для автоматизации процесса, позволяя опытным специалистам сосредоточиться на сложных задачах.
Однако внедрение ИИ часто сталкивается с трудностями. Согласно исследованиям, большинство пилотных проектов ИИ не приносят ожидаемой прибыли, а инструменты для программистов могут замедлять работу. Эффективность ИИ зависит от правильной настройки, структурированных данных и навыков сотрудников.
Тем не менее новые технологии создают возможности. Компании предлагают решения для внедрения ИИ, включая автоматизированные инструменты для корпоративной аналитики, обработки сообщений и подготовки документов. В переводе ИИ помогает ускорить работу и улучшить качество в узких областях, хотя полная замена специалистов пока невозможна.
Эксперты предупреждают, что даже без появления ИИ общего назначения влияние на рынок труда будет сопоставимо с промышленной революцией. Потребуются коллективные решения на уровне компаний и государства, чтобы смягчить последствия для работников и эффективно использовать новые технологии.