7 октября 2025, вторник, 16:28
Европа заслужила Грету

  • Аркадий Дубнов
  • 7.10.2025, 15:52
  • 2,248
Аркадий Дубнов

Когда сочувствие заменяет здравый смысл.

Смотрю на это фото, сделанное мною 19 лет назад, в сентябре 2006 года во французском Компьене под Парижем, и понимаю, откуда столько горького женского сочувствия в сказанных сегодня словах бывшего канцлера Германии о Путине.

Оказывается, «одним из факторов начала войны в Украине стала пандемия коронавируса в 2020 году». По её словам, «поскольку Путин в этот момент не хотел ни с кем встречаться, с ним нельзя было лично обсудить возникшие разногласия».

И правда, гляньте на эти радостные лица довольных собой лидеров, кажется, что на той тройственной встрече ее хозяин, бывший французский экс-президент Ширак, выглядит едва ли не статистом. Уже тогда заговорили о «химии» в отношениях германской канцлерины и российского президента.

Глубина суждений фрау Меркель, явленная ею сегодня, может сравниться, на мой взгляд только с откровениями, сделанными сегодня же другой «звездой» современной европейской политики, барышней Тунберг.

Благополучно депортированная из Израиля в Грецию, она делилась неизгладимыми впечатлениями о втором и, очевидно, последнем в ее жизни посещении Израиля:

«Я могла бы очень, очень долго говорить о нашем плохом обращении и издевательствах в заключении. Поверьте, но это не та история. Израиль усиливает геноцид и массовое уничтожение с геноцидальными намерениями, пытаясь стереть целое население у нас на глазах».

Нынешняя Европа, несомненно, подарит еще «Грете в тренде» разнообразие самых экстравагантных «химий» в отношениях с тамошними лидерами. Что ей Меркель, – барышня прошла сионистское узилище. Европа заслужила Грету.

Аркадий Дубнов, Telegram

