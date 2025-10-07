Skoda выпустила самую быструю Fabia

Skoda выпустила самую быструю Fabia1
- 7.10.2025, 15:51
Новая версия получила мощный турбомотор и спортивную подвеску.
Линейку Skoda Fabia 2026 пополнила заряженная версия 130. 177-сильный хэтчбек способен развить 228 км/ч.
Как видно из названия, новая Skoda Fabia посвящена 130-летию чешской марки. Заряженный хэтчбек поступит в продажу с Skoda.
Новая Skoda Fabia 130 оснащена доработанным 1,5-литровым турбомотором, который развивает 177 л. с. и 250 Н∙м. С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с. Максималка — 228 км/ч, то есть это самая быстрая Skoda Fabia в истории.
Кроме того, заряженная Skoda Fabia 130 получила перенастроенное рулевое управление и спортивную подвеску с заниженным на 15 мм клиренсом.
От стандартной Skoda Fabia 2026 спортивный вариант можно отличить по измененному переднему бамперу, увеличенному спойлеру и диффузору. Также установили 18-дюймовые диски и сдвоенные выхлопные трубы.
В салоне появились спортивные руль и сиденья. Появились красные вставки и металлические накладки на педалях. Также добавили логотипы 130 на кузове и в интерьере, а комплектацию расширили электропривод кресел и увеличенные экраны на передней панели.